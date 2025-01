Hulk, antigo jogador do FC Porto, anunciou este sábado que casou pela igreja com Camila Ângelo, a sobrinha da ex-mulher do jogador brasileiro.

O futebolista que agora representa o Atlético Mineiro publicou nas redes socias uma série de fotografias que mostram como decorreu a cerimónia.

Camila e Hulk, já estavam juntos desde 2020, pouco depois de o jogador brasileiro se ter separado da mulher, Iran Ângelo, com a qual tem três filhos.

Agora, neste fim-de-semana, Hulk e a sobrinha da ex-mulher casaram numa cerimónia na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Paraíba, no Brasil. O momento, não deixou de estar envolto nalguma polémica, dado que os filhos mais velhos de Hulk, do primeiro casamento, estiveram ausentes e preferiram passar o fim-de-semana com a mãe.

As celebrações durarão três dias e contarão com a presença de cerca de 80 convidados.