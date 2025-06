O lateral do Manchester United e da Seleção Nacional, Diogo Dalot, oficializou no passado sábado a sua união com Cláudia Pinto Lopes numa cerimónia digna de «conto de reis e rainhas» realizada no Palácio Nacional de Queluz.

O casal, que já partilha uma relação de cinco anos e tem uma filha de um ano e meio, Clara, trocou as alianças perante mais de uma centena de convidados num dia que misturou elegância, emoção e momentos surpreendentes.

A festa, nos jardins do palácio, contou com animação de nomes como Plutónio e Richie Campbell, mas o momento mais marcante surgiu quando o próprio Dalot subiu ao palco e, de microfone na mão, presenteou os convidados - e principalmente a sua nova esposa - com uma atuação musical. O gesto inesperado arrancou aplausos e deixou Cláudia Lopes comovida.

O casamento, que decorreu no primeiro dia de verão, marca agora o início de uma nova etapa na vida do internacional português.

