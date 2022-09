Se a temporada de Charles Leclerc tem tido muitos altos e baixos, sobretudo devido aos erros da Ferrari, o piloto monegasco teve a oportunidade de assistir ao vivo a uma vitória de uma equipa equipada de vermelho, ainda que estivesse do outro lado da barricada.

Esta quarta-feira, Leclerc foi convidado da Juventus para o encontro da Champions diante do Benfica, que terminou com triunfo encarnado por 2-1. Paul Pogba, indisponível para o jogo por lesão, conviveu com o piloto e até trocaram camisolas.