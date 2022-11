Chiquinho tem somado mais minutos nos últimos jogos, mas foi esta sexta-feira que viveu o melhor momento do ano, com o nascimento da filha.

O médio do Benfica foi pai pela primeira vez e deu conta disso mesmo nas redes sociais. «Benção de Deus», escreveu nas redes sociais, numa publicação com fotografias com a filha e a companheira, Catarina Nunes.

Chiquinho foi muito felicitado, nomeadamente pelos companheiros, como Rafa Silva, Julian Weigl, João Mário ou até Ricardo Horta.