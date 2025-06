Na «reforma» desde 2024, Pepe, antigo jogador de futebol do FC Porto e da Seleção Nacional aproveita agora o tempo livre para praticar outra modalidade de que é adepto: o ciclismo.

Campeão europeu por Portugal em 2016, Pepe divulgou na rede social Instagram uma série de fotografias que documentam a sua subida à Torre, na Serra da Estrela, a única considerada como «Categoria Especial» [o maior nível de dificuldade] na Volta a Portugal.

De recordar, Pepe já tinha treinado em abril deste ano com Rui Costa, Campeão do Mundo de ciclismo em 2013. Com 42 anos, o antigo defesa continua a mostrar que continua em boa forma.

