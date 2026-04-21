Sérgio Conceição, pai de cinco rapazes, tornou-se avô pela primeira vez.

Catarina Reis, companheira de Rodrigo Conceição, deu à luz um menino e o casal partilhou a novidade nas redes sociais no dia em que o rebento completou um mês de vida: nasceu a 21 de março.

Rodrigo Conceição alinha atualmente no Tondela e no passado fim de semana defrontou o FC Porto, clube que representou durante alguns anos.

Rodrigo Conceição, de 26 anos, é o segundo filho mais velho de Sérgio Conceição.