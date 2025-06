Conrad Harder está na Dinamarca e aproveitou para visitar o clube onde tudo começou.

O avançado do Sporting esteve presente num torneio jovem este fim de semana e conviveu com as crianças do Rudersdal. Foi na equipa dos arredores de Copenhaga que o esquerdino deu os primeiros passos na formação, que viria a concluir no Nordsjaelland, clube que trocou no verão passado pelo Sporting.

Harder deixou-se fotografar com alguns miúdos, ele que em breve vai representar a Dinamarca no Euro sub-21.