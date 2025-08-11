MF Social
Há 1h e 50min
Cristiano Ronaldo e Georgina vão casar: «Sim. Nesta e em todas as minhas vidas»
Anúncio feito nas redes sociais pela companheira do internacional português
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão casar!
A companheira do internacional português publicou uma fotografia do anel de noivado (imponente, por sinal) colocado no dedo, junto à mão de Ronaldo. «Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas», escreveu nas redes sociais.
Ronaldo e Georgina conheceram-se em 2016 e estão juntos desde então. O casal tem duas filhas, Alana Martina, que completa oito anos em novembro, e Bella Esmeralda, que tem três. O craque português também é pai de Cristianinho (15 anos) e dos gémeos Eva e Mateo (oito anos).
Atualmente, o casal vive na Arábia Saudita.
