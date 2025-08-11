Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão casar!

A companheira do internacional português publicou uma fotografia do anel de noivado (imponente, por sinal) colocado no dedo, junto à mão de Ronaldo. «Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas», escreveu nas redes sociais.

Ronaldo e Georgina conheceram-se em 2016 e estão juntos desde então. O casal tem duas filhas, Alana Martina, que completa oito anos em novembro, e Bella Esmeralda, que tem três. O craque português também é pai de Cristianinho (15 anos) e dos gémeos Eva e Mateo (oito anos).

Atualmente, o casal vive na Arábia Saudita.