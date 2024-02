Um dia depois de completar 39 anos, Cristiano Ronaldo fez uma publicação nas redes sociais onde mostrou as fotos da sua festa de aniversário em família.

As fotos mostram o capitão da seleção nacional com Georgina Rodríguez e os seus quatro filhos, além do obrigatório bolo de aniversário,

A publicação vem acompanhada por uma mensagem, na qual Cristiano Ronaldo se mostra feliz.

«Grato por passar o meu 39º aniversário da melhor forma possível: em família e de volta ao campo de treinos. Obrigado a todos pelas mensagens carinhosas», escreveu.