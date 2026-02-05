MF Social
Dolores Aveiro dá os parabéns a Ronaldo: «Que contes muitos mais»
Craque português cumpre 41 anos
Esta quinta-feira Cristiano Ronaldo celebra o 41.º aniversário e Dolores Aveiro já deixou uma mensagem a desejar os parabéns.
«Hoje é dia de festa muitos parabéns meu filho por mais um ano. Que comemores muitos mais. Já estamos juntos para comemorar. Beijos, até já!», escreveu a mãe de Ronaldo no Instagram.
O capitão da Seleção Nacional celebra o aniversário na Arábia Saudita, talvez num dos períodos mais conturbados de Ronaldo na península arábica, devido ao desentendimento com o fundo de investimento saudita.
