Cristiano Ronaldo partilhou esta segunda-feira um momento íntimo com o filho mais velho, Cristianinho, em que ambos surgem em tronco nu e se preparam para fazer um banho de gelo, que ajuda na recuperação muscular.

«Tempo de recuperação com o meu menino», escreveu o internacional português no Instagram, numa descrição à qual acrescentou emojis de gelo e de uma cara de sofrimento.

Este é só mais um exemplo dos hábitos de atleta que Ronaldo tenta incutir no filho de 11 anos, já que o avançado do Manchester United partilha vários momentos a praticar exercício físico com Cristianinho, além de outras rotinas saudáveis.