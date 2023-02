Cristiano Ronaldo faz este domingo 38 anos e a sua mãe não perdeu tempo a desejar-lhe publicamente os parabéns.

«Parabéns, filho, que tenhas um dia muito feliz e que contes muitos com saúde e amor. Beijinhos», escreveu Dolores Aveiro na sua publicação no Instagram, que já conta com milhares de reações.