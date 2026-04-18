Bella Esmeralda, a filha mais nova de Cristiano Ronaldo, comemorou este sábado quatro anos e recebeu uma sentida homenagem do pai e uma festa em tons de cor-de-rosa organizada pela mãe Georgina Rodríguez.

Um dia especial para a família, uma vez que Bella, nascida em 2022, deixou marca profunda no casal, na sequência da trágica morte do irmão gémeo no momento do parto.

Bella Esmeralda é muitas vezes referida como a «rainha da família» e a «alegria da casa» e, neste sábado, 18 de abril, é ainda mais especial.

«Parabéns, minha princesa! Quatro anos cheios de alegria. O pai ama-te muito!», escreveu o internacional português, numa publicação no Instagram.

Georgina Rodríguez, por seu lado, optou por publicar uma story no Instagram com os preparativos para a festa da pequena Bella.