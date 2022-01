Com a interrupção da Premier League nos próximos dias, Cristiano Ronaldo aproveita estas ‘mini-férias’ para descansar com a família.

O avançado do Manchester United viajou até ao Dubai para gozar de um período de descanso, sem nunca descurar a parte do treino.

Nas redes sociais, Ronaldo partilhou duas fotografias na praia, uma sozinho e outra com os filhos, mas o português não deixa de ir ao ginásio. Foi lá, de resto, que trabalhou com Nikita Mazepin, piloto russo da Haas, do Mundial de Fórmula 1. Foi Mazepin que deu conta disso mesmo numa publicação no Instagram.

