Ainda a gozar um período de férias antes de integrar a pré-época do Al Nassr, Cristiano Ronaldo está a aproveitar para descansar com a família, em Palma de Maiorca, um destino que já se tornou habitual para o jogador.

A companheira do internacional português, Georgina Rodríguez, partilhou algumas imagens das férias a bordo de um iate de luxo.

«A recuperar com os meus dois amores», escreveu a modelo e influenciadora digital na publicação, que conta com várias fotografias em que surge ao lado de Ronaldo, mas também um vídeo de Cristianinho, o filho mais velho do avançado, que até andou de mota de água.