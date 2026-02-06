Georgina Rodríguez deixou uma mensagem de aniversário a Cristiano Ronaldo, através das redes sociais, mas salta à vista um pormenor semelhante ao que aconteceu há um ano.

É que a mensagem pública de parabéns chegou um dia depois do internacional português fazer anos. O que é mais curioso é que o mesmo já tinha acontecido há um ano, também a 6 de fevereiro de 2025.

Ou é superstição ou alguém anda, de facto, muito distraído.

Sobre a mensagem nas redes sociais, resta dizer que Georgina fala no «melhor pai» e «melhor companheiro» que Deus lhe colocou na sua vida. Recorde-se que ambos têm o casamento marcado para o verão deste ano, precisamente após a participação de Portugal no Campeonato do Mundo.

Leia aqui a mensagem de Georgina: