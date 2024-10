Georgina Rodríguez, parceira e mãe dos filhos de Cristiano Ronaldo, revelou que esteve internada durante quatro dias devido a uma pneumonia.

Nas redes sociais, esta quinta-feira, Georgina afirmou estar recuperada e agradeceu ao hospital em Riade.

«Finalmente de volta a casa! Estive quatro dias no hospital com pneumonia. Estou melhor agora, mas ainda a recuperar em casa com a família. Tenho de deixar um grande obrigado a todos os funcionários, médicos, enfermeiros e todos no hospital. Tomaram maravilhosamente conta de mim e estou muito agradecida por isso. Obrigado a todos por uma grande estadia», partilhou.