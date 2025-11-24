MF Social
Já é conhecido o local do casamento de Ronaldo e Georgina
Casal vai celebrar o momento na Sé do Funchal
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão casar na Ilha da Madeira! O casal escolheu a terra natal do craque português para celebrar o momento, que acontecerá no verão de 2026, avançou esta segunda-feira o Jornal Madeira.
No que toca ao local, o momento do matrimónio será realizado na Sé do Funchal, com a posterior festa marcada para um hotel de luxo da região.
De recordar que Cristiano pediu Georgina em casamento no mês de agosto deste ano, num momento em que o mesmo considerou «engraçado».
