A desfrutar de um período de férias com a companheira Georgina Rodríguez e os cinco filhos, Cristiano Ronaldo felicitou o mais velho, Cristianinho, que completa 12 anos nesta sexta-feira.

«Feliz aniversário meu filho! Como o tempo passa a correr… Será que ainda vamos jogar juntos? O mais importante é continuares a ser o menino que és com um coração enorme! Muitas Felicidades, filhote! O papá ama-te muito», escreveu o internacional português nas redes sociais.

Cristianinho, de resto, já começou a seguir as pisadas do pai. Além dos vídeos que o capitão da seleção portuguesa publica regularmente a jogar com o filho, este também representa o Manchester United, como jogador das equipas de formação.