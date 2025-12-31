MF Social
Ronaldo dá os parabéns à mãe Dolores: «Obrigado por estares sempre ao meu lado»
Internacional português assinala o 71.º aniversário da mãe
Cristiano Ronaldo assinalou, nas redes sociais, o aniversário da mãe. O internacionacional português publicou uma mensagem de parabéns dirigida a Dolores Aveiro, que completa 71 anos esta quarta-feira.
«Muitos parabéns, Mãe! Obrigado por tudo o que és e por estares sempre ao meu lado. Amo-te muito», escreveu o avançado do Al Nassr.
