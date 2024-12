Cristiano Ronaldo tem acompanhado de perto o crescimento de Cristianinho no futebol. No novo documentário da liga saudita, disponível na Netflix, o internacional português mostra-se a assistir a uma sessão de treino das camadas jovens do Al Nassr, onde alinha o filho do craque.

Acompanhado pelo representante Ricardo Regufe, Ronaldo fala do filho mais velho, que dá menos trabalho do que os irmãos.

«Sinceramente, é um bom rapaz. Os outros são mais difíceis, os que tenho em casa, os pequeninos. Com este não tenho problemas. Mas com os outros…», desabafou Ronaldo.

«Ele é mais alto e mais forte do que eu era com a idade dele. Acho que vai ser mais alto do que eu», atirou.

Ricardo Regufe, de seguida, apontou que o desafio para Cristianinho é ter «a mesma fome» de vencer do pai.

«Isso é o mais difícil», destacou Ronaldo, com um ar bastante mais sério.

Ora veja: