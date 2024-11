Cristiano Ronaldo termina contrato no final da temporada e a imprensa internacional até já apontou o avançado português… ao Al Hilal. Os catalães do Sport escreveram que o avançado do Al Nassr poderia juntar-se a Jorge Jesus e Rúben Neves para render Neymar, que está novamente lesionado e é notícia no Brasil quanto a um possível regresso ao Santos.

Contudo, Katia Aveiro, irmã de Ronaldo, esclareceu o assunto nas redes sociais e rejeitou a possibilidade de o craque assinar pelo Al Hilal.

«Só escreve besteira? Nítido que não entende nada de futebol. Poderia ter-me ligado que eu te ensinava sobre rivalidade de clubes por lá e qual seria essa possibilidade. Apaga, amigo, que dá tempo», escreveu Katia Aveiro nos comentários de uma publicação brasileira sobre o tema.