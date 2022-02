Num vídeo partilhado no Instagram, Cristiano Ronaldo celebrou o facto de ter chegado aos 400 milhões de seguidores naquela rede social.

O avançado do Manchester United agradeceu aos seguidores e até brincou com o famoso ‘Siii’ que costuma gritar quando festeja um golo.

«Olá, malta. Uau, 400 milhões... que número! Agora posso dizer ‘Siiii!’. Bem, é fantástico, que momento para mim. Sem vocês isto seria impossível, por isso, do fundo do meu coração, tenho de dizer obrigado. Continuem assim, eu partilharei a minha vida com vocês, merecem. Muito obrigado e vamos lá a mais 100, 20 milhões», disse o internacional português.

Ronaldo, refira-se, é a pessoa com mais seguidores no Instagram a nível mundial. Veja na galeria acima associada o top10 da lista.