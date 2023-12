Cristiano Ronaldo juntou-se ao grupo de investidores do UFL (United Football League), um videojogo de futebol que será lançado no futuro.

«Cristiano Ronaldo junta-se ao UFL como um investidor. Estamos ansiosos para trabalharmos juntos e criamos um jogo justo e habilidoso para os fãs de futebol em todo o mundo», lê-se, na nota publicada nas redes sociais.

O avançado português do Al Nassr, de resto, junta-se a um grupo cujo investimento já ascende aos 37 milhões de euros.

O videojogo, refira-se, estava inicialmente previsto ser lançado em 2022, mas foi depois anunciado que apenas sairia em 2023. No entanto, já não será este ano.

Here we go!

⠀@Cristiano joins UFL as an investor!

⠀

We’re excited to work together on UFL and create a fair, skill-first game for football fans worldwide 🤝 pic.twitter.com/CyaEjIu2vu