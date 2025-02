Não é todos os dias que se celebram 40 anos e, por isso mesmo, Cristiano Ronaldo decidiu comemorar em grande.

O internacional português juntou a família na Arábia Saudita e convidou o porto-riquenho Rauw Alejandro. O cantor de reggaeton animou a festa com algumas das suas músicas e até cantou os parabéns a Ronaldo.

O avançado do Al Nassr foi filmado pelas irmãs a dançar com a mãe e a divertir-se à volta do bolo, antes de apagar as velas.

«Obrigado a todos pelas mensagens incríveis de aniversário! Tive um dia fantástico com a família e amigos, não poderia desejar nada melhor», escreveu Ronaldo no Instagram, a acompanhar fotografias ao lado da companheira Georgina Rodríguez e alguns familiares.