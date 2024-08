Depois de um longo período de segredo, Cristiano Ronaldo anunciou, esta quarta-feira, o lançamento do seu canal de YouTube. A conta do internacional português naquela plataforma já é um verdadeiro fenómeno e, em poucas horas, chegou a mais de oito milhões de seguidores.

E Ronaldo nem precisou de esperar para receber a placa comemorativa do primeiro milhão de inscritos. O avançado do Al Nassr recebeu-a ao longo do dia em casa e decidiu partilhá-la com os filhos, num momento de comunhão que mostrou nas outras redes sociais.

Depois do prémio de ouro, Ronaldo já pode apontar à placa de Diamante, que vai receber quando atingir 10 milhões de seguidores.