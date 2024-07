Cristiano Ronaldo convidou Richie Campbell para um concerto intimista. O cantor português esteve na casa do avançado do Al Nassr a cantar perante uma plateia mais reduzida do que o habitual, mas com estrelas como - além de Ronaldo - Diogo Dalot ou Georgina Rodríguez.

O avançado luso partilhou o momento nas redes sociais, onde é possível ver o grupo a desfrutar da música «Do you no wrong».

Ora veja: