David Beckham anunciou que tem um acordo com a Netflix para a produção de uma série documental.

Apesar de se ter retirado dos relvados há quase uma década, o antigo internacional inglês continua a cultivar a imagem mediática e promete deixar os fãs entusiasmados. Ainda não há data para a estreia, mas o conteúdo promete, já que além da ação dentro das quatro linhas vai mostrar momentos da vida privada.

«Estou entusiasmado por confirmar que estou em parceria com a Netflix para um documentário sobre a minha vida e carreira. A série incluirá arquivos inéditos, histórias não contadas, bem como entrevistas com as pessoas que fizeram parte da minha viagem», escreveu no Instagram.

Beckham, note-se, é mais um rosto do desporto a promover a iniciativa de um documentário acerca da sua história, tal como Cristiano Ronaldo, Neymar, Michael Jordan, Sergio Ramos, Muhammad Ali ou Antoine Griezmann.

Segundo a imprensa inglesa, o antigo futebolista vai arrecadar cerca de 18 milhões de euros com esta produção.