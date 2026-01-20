Brooklyn Beckham quebrou o silêncio sobre o conflito com os pais, David e Victoria Beckham. O filho do antigo internacional inglês e da ex-Spice Girl deixou várias acusações nas redes sociais, onde acusa os progenitores de controlarem a imagem da família com recurso à imprensa.

«Não quero reconciliar-me com a minha família. Não estou a ser controlado, estou a defender-me pela primeira vez na minha vida», escreveu o modelo de 26 anos, nas stories do Instagram.

Brooklyn acusou os pais de «difundir inúmeras mentiras nos meios de comunicação, geralmente à custa de pessoas inocentes, para preservar a sua própria fachada.»

O filho de Beckham também recordou o casamento com Nicola, filha do magnata norte-americano Nelson Peltz e da antiga modelo Claudia Heffner Peltz, em 2022.

«Os meus pais tentaram incessantemente arruinar a minha relação desde antes do meu casamento, e nunca pararam. (…) Na noite anterior ao nosso casamento, membros da minha família disseram-me que a Nicola não era de sangue nem da família. Desde o momento em que comecei a defender-me perante a minha família, recebi inúmeros ataques dos meus pais, tanto em privado como em público, que foram enviados à imprensa por ordem deles. Até os meus irmãos foram incitados a atacar-me nas redes sociais, antes de acabarem por me bloquear do nada no verão passado.»

Brooklyn acusou ainda a mãe de se apropriar da «primeira dança» no casamento. «À frente dos nossos 500 convidados de casamento, o Marc Anthony chamou-me ao palco, onde, de acordo com o programa, estava previsto que fosse a minha dança romântica com a minha esposa, mas, em vez disso, a minha mãe estava à espera para dançar comigo. Dançou de forma muito inadequada sobre mim à frente de todos. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida. Queríamos renovar os nossos votos para podermos criar memórias do dia do nosso casamento que nos trouxessem alegria e felicidade, e não ansiedade nem vergonha.»

O filho de Beckham apontou que a família «tem faltado constantemente ao respeito» à esposa e garantiu que fez «todos os esforços» para ter uma boa relação com os pais. «A minha mãe convidou repetidamente mulheres do meu passado para as nossas vidas com a clara intenção de nos deixar desconfortáveis a ambos.»

Já sobre a ausência no 50.º aniversário do pai, Brooklyn revelou que viajou para Londres, mas levou uma nega. «Recusou todas as nossas tentativas, a menos que fosse na sua grande festa de aniversário com 100 convidados e câmaras por todo o lado. Quando finalmente aceitou ver-me, foi com a condição de que a Nicola não fosse convidada. Foi um estalo. Mais tarde, quando a minha família viajou para Los Angeles, recusaram-se a ver-me.»

«A minha família valoriza acima de tudo a promoção pública e os patrocínios. A marca Beckham vem em primeiro lugar. O amor familiar é definido pela quantidade de publicações que publicas nas redes sociais ou pela rapidez com que largas tudo para posar para uma fotografia de família, mesmo que isso implique abdicar das nossas obrigações profissionais. Durante anos esforçámo-nos por estar presentes e apoiar cada desfile de moda, cada festa e cada evento de imprensa para mostrar a nossa “família perfeita”.»

Por fim, Brooklyn garantiu que a ideia de que a esposa o controla «é completamente errada».

«Os meus pais controlaram-me durante a maior parte da minha vida. Cresci com uma ansiedade tremenda. Pela primeira vez na minha vida, desde que me afastei da minha família, essa ansiedade desapareceu. Acordo todas as manhãs grato pela vida que escolhi e encontrei paz e alívio. A minha esposa e eu não queremos uma vida condicionada pela imagem, pela imprensa ou pela manipulação. A única coisa que queremos é paz, privacidade e felicidade para nós e para a nossa futura família», concluiu.