David Luiz disse adeus à farta cabeleira que o caracterizou durante várias épocas. O defesa-central procurou um famoso cabeleireiro do Brasil para renovar o «look» e o resultado final surpreendeu nas redes sociais, já depois de ter aparecido com o novo corte no jogo do Fortaleza com o Palmeiras, no domingo.

O jogador de 38 anos assumiu que faz tratamento para a calvície há vários anos e que não estava a conseguir pentear-se da forma que gostava. Com o novo corte, muito semelhante àquele que usava quando chegou ao Benfica, em 2006/07, sentiu-se rejuvenescido.

«Fiquei novinho, a chegar ao Benfica», soltou David Luiz assim que viu como ficou.