Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, vibrou nas bancadas do Bank of America Stadium com o penálti convertido pelo avançado do Benfica diante do Chelsea e, na manhã deste domingo, deixou uma mensagem de despedida dos encarnados.

A mulher do jogador argentino fez questão de agradecer ao clube, mas também a Portugal, antes do regresso a Rosario.

«O Benfica estará sempre nos nossos corações, vamos continuar a apoiar em cada jogo este clube que nos deu tanto amor, durante tantos anos. Obrigada, Benfica, obrigada, Lisboa, obrigada, Portugal por nos terem sempre feito sentir em casa. Até sempre. Eu amo o Benfica», escreveu Jorgelina, na rede social Instagram.

O Benfica foi eliminado pelo Chelsea nos oitavos de final do Mundial de Clubes e Di María prepara-se para regressar ao Rosario Central, de onde saiu em 2007 para rumar à Europa, mais concretamente a Portugal.