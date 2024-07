Diogo Costa esteve em plano de destaque no Euro 2024 e continua com motivos para sorrir. O guarda-redes do FC Porto, de 24 anos, e a companheira estão à espera do segundo filho.

«Agora somos uma família de quatro», escreveu Catarina Machado, a companheira do internacional português, que partilhou a publicação no Instagram.

O casal, recorde-se, já tem um filho: Tomás vai completar dois anos em novembro.

Cláudio Ramos, que luta pela baliza do FC Porto com Diogo Costa, foi uma das muitas pessoas que comentaram as fotografias: «Muitos parabéns e muitas felicidades».