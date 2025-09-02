Rúben Neves eternizou Diogo Jota na pele. Companheiro de várias batalhas do malogrado jogador português, o médio do Al Hilal dedicou-lhe uma tatuagem na perna.

No arranque dos trabalhos da Seleção, na Cidade do Futebol, Neves apareceu com o gémeo esquerdo tatuado. Na imagem, surge abraçado a Diogo Jota, ambos vestidos com a camisola de Portugal.

«Nunca serás esquecido. Somos 23+1», lê-se na descrição do vídeo das redes sociais da Federação Portuguesa de Futebol, que partilhou as imagens da tatuagem.

Jota era o melhor amigo de Rúben Neves e ambos jogaram juntos na Seleção, no FC Porto e no Wolverhampton. O médio de 28 anos tem estado muito próximo da família e vai passar a vestir a camisola 21 da equipa das Quinas.