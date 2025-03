Logo na estreia como treinador do Manchester United, em novembro do ano passado, Ruben Amorim empatou em casa do Ipswich Town e teve um momento tenso no final da partida. O treinador português estava a ser entrevistado, quando a emissão foi interrompida por Ed Sheeran, que é um dos acionistas do Ipswich.

Ora, o cantor britânico, que já na altura tinha pedido desculpa pelo episódio, reconheceu agora que tinha bebido cervejas a mais.

«Transformei [o camarote] num bar, não é preciso ir beber antes noutro sítio, e, definitivamente, isso meteu-me em sarilhos. Como naquele jogo do Manchester United em que não me apercebi que o Amorim estava a ser entrevistado. Sinceramente, não me apercebi», confessou Ed Sheeran, ao «Men in Blazers».

«O Jamie [Redknapp] disse para ir falar com ele no final e eu andava por ali. Depois de umas 10 cervejas, vi o Jamie e pensei: "Vou lá acima dizer olá ao Jamie". Foi a altura errada, claramente a altura errada. Mas aprendi a lição e não voltará a acontecer [risos]», assegurou.