Depois de Elon Musk ter dado os parabéns a Cristiano Ronaldo depois da vitória do Al Nassr frente ao Al Gharafa por 3-1, o craque português não ficou atrás e respondeu à letra.

O capitão da Seleção nacional aproveitou a rede social X para responder a Musk com uma breve mensagem. «Ainda bem que os teus olhos tiveram tempo para ver bom futebol», diz Ronaldo no X, com Musk a responder: «Pois, claro!»

O jogador do Al Nassr acabou mesmo por deixar uma «bicada» ao norte-americano, trocando a palavra «football» que normalmente significaria «futebol» pela versão americana de «soccer».

Veja aqui a resposta de Ronaldo a Elon Musk: