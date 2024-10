Enzo Fernández separou-se de Valentina Cervantes, de quem tem dois filhos.

«Decidimos separar-nos. Mas vamos ser sempre uma família e vamos apoiar-nos em tudo. Porque há duas crianças no meio que precisam muito do nosso amor. Eu sei a pessoa e o excelente pai que o Enzo é e o coração que ele tem. E isso chega-me», escreveu no Instagram Valentina, que deixou ainda um pedido.

«Não procurem criar guerras onde elas não existem.»

Enzo e Valentina estavam juntos há seis anos - conheceram-se com 17 - e, segundo o programa LAM, da América TV, terá sido o ex-jogador do Benfica a tomar a decisão por entender que precisa de ter outras experiências pessoais que não teve devido à relação iniciada ainda durante a adolescente e ao facto de ter sido pai com apenas 19 anos.

O campeão do Mundo pela Argentina trocou o Benfica pelo Chelsea em janeiro de 2023 a troco de 121 milhões de euros. Nos últimos dois jogos da Premier League foi relegado para o banco de suplentes dos Blues.