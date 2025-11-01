O avançado norueguês Erling Haaland entrou no espírito do Halloween e decidiu sair à rua vestido de Joker. O jogador dirigiu-se a uma bomba de combustível em Manchester para comprar fraldas e, apesar do disfarce, os seus quase dois metros de altura acabaram por denunciá-lo.

O episódio foi partilhado pelo próprio no canal de Youtube que lançou recentemente. Num curto vídeo, a estrela dos «citizens» mostra a preparação da máscara e as interações que teve com quem se cruzou durante a noite.

Este é o segundo vídeo de um projeto que o internacional norueguês estreou no passado dia 23 de outubro, no qual permite os fãs conhecerem um outro lado seu, que vai para além do que se vê no relvado.

O vídeo de lançamento, intitulado «Day in the Life of a Pro Footballer», acompanha um dia na vida do atleta e mostra, em detalhe, hábitos que ajudam Haaland a manter um bom desempenho e boa forma física

«Este vídeo mostra a rotina, a alimentação, a recuperação, os pequenos detalhes que importam. É um pouco de quem eu sou fora do campo, e espero que as pessoas gostem de ver esse lado», afirmou o jogador do Manchester City à Reuters.

«As pessoas veem os jogos, os golos, as comemorações, mas não as horas que são dedicadas à preparação para tudo isso», acrescentou Haaland, dando a conhecer a motivação por trás da criação do canal.

Com pouco mais de uma semana, o novo projeto do internacional norueguês soma já milhões de visualizações e está perto de atingir a marca dos 700 mil subscritores.