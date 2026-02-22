Joan Laporta continua em pré-campanha eleitoral e a manhã deste domingo ficou marcada por uma ida à cozinha... para preparar um macarrão.

Num restaurante em Barcelona, o atual presidente dos catalães colocou as mãos na massa (literalmente) e ainda foi a tempo de servir as pessoas que se encontravam naquele espaço.

Recorde-se que as eleições presidenciais no Barcelona decorrem a 15 de março, sendo que Joan Laporta está à frente dos destinos do clube desde 2020/21, depois de ter passado oito anos no cargo, entre 2002/03 e 2009/10.

Assista aqui ao momento: