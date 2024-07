A noite deste domingo foi histórica para Lamine Yamal, mas a festa após a conquista do Euro 2024 tornou-se viral nas redes sociais.

Isto porque a família do jovem jogador de 17 anos juntou-se aos festejos no relvado e as atenções viraram-se para o irmão mais novo, Keyne. Equipado a rigor e ao colo de Yamal, as fotografias do momento correram o mundo e mostram a felicidade da criança ao pegar no troféu de melhor jovem jogador do torneio, entregue precisamente ao irmão mais velho.

Recordar que além deste prémio, o internacional espanhol bateu diversos recordes frente à Inglaterra, entre eles o registo de Pelé como o mais novo de sempre a vencer uma grande competição de seleções.

