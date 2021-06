Admirador de velocidade e de bons automóveis, André Almeida vai iniciar a temporada 2021/22 ao volante de um «Batmobile». As imagens não nos deixam mentir e o lateral do Benfica garante ter unhas para conduzir a viatura que parece saída das ruas de Gotham City.



André decidiu personalizar o seu Nissan GT-R e colocou-o nas mãos da R.A.N. Supercar Clinic, uma empresa especializada nestas transformações. O resultado é assombroso e o «Batmobile» poderá ser visto nas ruas de Lisboa e do Seixal durante os próximos tempos.



Uma questão de bom gosto ou de excessos? Pouco importa. André tem o carro que quer.