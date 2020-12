LeBron James reagiu de forma arrasadora aos rumores que sugeriam que o filho dele, Bronny James, estaria envolvido com Larsa Pippen, ex-mulher do basquetebolista dos Chicago Bulls Scottie Pippen.

«Como tudo o que está a passar-se no mundo agora, é desta m**** que vocês falam... Vocês estão a falar de um menor de idade. Não quero saber que tipo de celebridade vocês pensam que ele é: ele é uma criança e essa porcaria tem de acabar. Meteram-se com a pessoa errada agora. Boa sorte! Isto não vai ser giro», escreveu o jogador dos Los Angeles Lakers no Instagram, rede social onde tem 76 milhões de seguidores.

A polémica surgiu depois de Bronny James ter feito gosto numa publicação de Larsa Pippen, de 46 anos. O site Black Sports Online avançou que os dois estariam a trocar mensagens e a internet... fez o resto.

À baila veio, por exemplo, uma relação entre Larsa e Malik Beasley, basquetebolista de 24 anos dos Minnesota Timberwolves. «Ele e a ex-mulher já estavam separados quando eu o conheci», defendeu-se este fim de semana a ex-mulher de Pippen quando o boato começava a espalhar-se.

Entretanto, Larsa garantiu que ia processar o site pela notícia falsa e Bronny James, de 16 anos, reagiu com estupefação ao impacto gerado nas redes sociais: «Fiz gosto à mãe de um dos meus melhores amigos e vocês estão a ser infantis.»