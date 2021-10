Havia muitas formas de começar este artigo, mas optemos por esta, porque com o amor não se brinca: Mauro Icardi e Wanda Nara parecem ter superado uma profunda crise conjugal.

Depois de Wanda Nara ter acusado o jogador do PSG de traição, de aparentes avanços e recuos nos esforços no sentido de uma reconciliação, eis que a empresária publicou na rede social Instagram uma mensagem que prova que o amor foi mais forte do que tudo o resto.

No texto, acompanhado por uma fotografia dos dois num momento de cumplicidade, Wanda Nara assume ter ficado «muito ferida» depois do que se passou e ter pedido insistemente o divórcio ao cônjuge. «Quando ele se deu conta de que não havia marcha-atrás, disse-me que não podíamos continuar assim. Que se a separação era a única forma de pôr fim a tanta dor, que assim fosse. Fomos ao advogado. Em dois dias, Mauro aceitou todas as condições e assinámos o acordo», revelou.

Só que depois do acordo uma missiva escrita por Icardi voltou a derreter o coração de Wanda e a colocar o casal na rota da reconciliação. «Escreveu-me uma carta como alguém jamais me esceveu. 'Dei-te tudo e tens tudo. Oxalá possas ser feliz, porque isso far-me-ia feliz.'»

Essa mensagem conduziu Nara até uma certeza: «Tendo tudo, não tenho nada se não estiver com ele. Estou certa de que este mau momento que atravessámos vai fortalecer-nos como casal e família. O mais importante é que os dois tivemos a liberdade de pôr fim à nossa história de oito anos, mas com a alma cansada de chorar voltámos a escolher-nos», escreveu Wanda, que continuará a ser Icardi.

Até que a morte os separe?

Excerto da publicação de Wanda Nara: