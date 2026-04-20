Claudia Redheaded, namorada do portista Jakub Kiwior, chamou a atenção no jogo entre FC Porto e Tondela. Entre as quatro linhas, os dragões venceram (2-0). Nas bancadas, Claudia não passou despercebida por... estar vestida a rigor.

A namorada do polaco utilizou um casaco do FC Porto bem chamativo e diferenciado. Além do outfit, aquilo que chamou também a atenção foi o facto de Claudia ter assistido ao jogo no meio dos adeptos portistas.

O FC Porto, recorde-se, aproveitou a derrota do Sporting no dérbi para isolar-se ainda mais na liderança. Os dragões estão atualmente a sete pontos do Benfica, segundo, e a oito do Sporting, terceiro com menos um jogo.