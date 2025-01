Diogo Costa anunciou, esta sexta-feira, que foi pai há dois dias e a filha do guarda-redes do FC Porto já é sócia dos dragões.

O clube portista partilhou fotografias do internacional português com uma camisola com o número 99 e o nome de Matilde. Além disso, Diogo Costa, ao lado do diretor-desportivo Andoni Zubizarreta, exibiu o cartão de sócia da filha.

«Bem-vinda à família FC Porto, Matilde Costa», escreveram os dragões nas redes sociais.

Recorde-se que o guarda-redes do FC Porto tem outro filho com a companheira Catarina Machado, o pequeno Tomás.