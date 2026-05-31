Dia especial para João Mário. O lateral-direito português da Juventus, que terminou a última temporada ao serviço do Bolonha por empréstimo do emblema de Turim, casou-se este sábado pela igreja com Adriana Costa, numa cerimónia realizada no Porto.

O matrimónio decorreu na Igreja dos Clérigos, um dos pontos mais icónicos da cidade, seguindo-se depois a festa no Hotel Yeatman, em Vila Nova de Gaia, com vista privilegiada sobre o rio Douro e a zona histórica portuense.

Entre família e amigos, houve também espaço para rostos bem conhecidos do futebol português. Fábio Vieira, antigo jogador do FC Porto e que esteve na última temporada ao serviço do Hamburgo, por empréstimo do Arsenal, marcou presença na cerimónia, tal como Martim Fernandes, lateral campeão nacional pelo FC Porto.

Recorde-se que João Mário e Adriana Costa já tinham oficializado a união pelo civil no final de março, numa cerimónia realizada junto ao Lago Como, em Itália.

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