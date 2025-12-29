MF Social
Gabri Veiga foi pai no dia de Natal: «O melhor presente das nossas vidas»
Médio dos dragões partilhou as primeiras imagens da filha Alana nas redes sociais
Gabri Veiga viveu um Natal ainda mais especial. O médio dos dragões foi pai pela primeira vez precisamente no dia 25 de dezembro, nascimento que classificou como «o melhor presente de Natal das nossas vidas».
A novidade já tinha sido revelada por Francesco Farioli, treinador da equipa, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o AVS, mas só esta segunda-feira surgiram as primeiras imagens da bebé.
Numa publicação conjunta nas redes sociais, Gabri Veiga e a noiva, Carla Leins, deram a conhecer a pequena Alana.
O nascimento da filha marca um momento particularmente feliz na vida pessoal do jogador, que recebeu inúmeras mensagens de felicitações de adeptos e antigos colegas de equipa.
