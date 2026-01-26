Jakub Kiwior e a mulher, Claudia Kowalczyk, procederam à adoção de um cão, mas não apenas um cão qualquer.

Tost tinha sido resgatado na rua pelo Centro de Recolha Oficial de Animais de Matosinhos (CROAM) e no passado mês de dezembro encontrou um novo lar. Através das redes sociais, a organização deixou uma mensagem de agradecimento ao casal e falou num «gesto de pura bondade».

«Hoje celebra-se o Dia de mudar a vida de um animal! E nada melhor do que a história do Dudu para representar este dia. O Dudu foi resgatado da rua depois de ter sido deixado ao abandono, conhecendo desde cedo a dureza de viver sem um lar. Mas a sua história mudou no dia em que o Jakub e a Cláudia Kiwior decidiram dar um passo simples, mas cheio de significado: adotar», pode ler-se.

