Em Estugarda, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, um adepto ofereceu umas «chuteiras», feitas à mão, de lã para a filha de Gabri Veiga.

Selim Gueve conta com alguns seguidores nas plataformas digitais e, como mostra nas redes sociais, surpreendeu o médio do FC Porto com um presente inesperado para a filha. Nas «chuteiras» estão gravadas as iniciais do nome da filha de Gabri Veiga - Alana Veiga - bem como o número que o médio utiliza pelos azuis e brancos (10).

No fim, e como recompensa, o adepto teve direito a tirar uma fotografia com o espanhol.

Ora veja o momento:

O FC Porto, recorde-se, joga esta quinta-feira diante do Estugarda para a segunda mão dos «oitavos» da Liga Europa. A equipa orientada por Francesco Farioli partem em vantagem na eliminatória (2-1).