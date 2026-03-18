MF Social: adepto oferece «chuteiras» de lã à filha de Gabri Veiga
Médio foi surpreendido em Estugarda
Médio foi surpreendido em Estugarda
Em Estugarda, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, um adepto ofereceu umas «chuteiras», feitas à mão, de lã para a filha de Gabri Veiga.
Selim Gueve conta com alguns seguidores nas plataformas digitais e, como mostra nas redes sociais, surpreendeu o médio do FC Porto com um presente inesperado para a filha. Nas «chuteiras» estão gravadas as iniciais do nome da filha de Gabri Veiga - Alana Veiga - bem como o número que o médio utiliza pelos azuis e brancos (10).
No fim, e como recompensa, o adepto teve direito a tirar uma fotografia com o espanhol.
Ora veja o momento:
O FC Porto, recorde-se, joga esta quinta-feira diante do Estugarda para a segunda mão dos «oitavos» da Liga Europa. A equipa orientada por Francesco Farioli partem em vantagem na eliminatória (2-1).