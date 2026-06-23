Jakub Kiwior e a esposa, Claudia Kowalczyk, já entraram em «modo São João». O defesa-central do FC Porto e a companheira recorreram às redes sociais para mostrar entusiasmo pela festa mais emblemática da cidade.

Num vídeo publicado por Claudia, o internacional polaco surge ao volante enquanto a esposa anima a viagem atrás de uma mesa de mistura improvisada. A publicação foi acompanhada pela mensagem «Estamos prontos para esta noite».

O casal prepara-se assim para viver uma das tradições mais marcantes do Porto, na noite de 23 para 24 de junho, que leva milhares de pessoas às ruas da cidade para celebrar o São João.

Kiwior, de 26 anos, chegou ao FC Porto no verão de 2025, inicialmente por empréstimo do Arsenal, tendo os dragões acionado posteriormente a cláusula de compra para assegurar a continuidade do defesa a título definitivo.

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