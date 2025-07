O Sporting já arrancou a pré-época, mas Benfica e FC Porto ainda gozam um período de descanso e, por isso, os craques das equipas aproveitam os últimos «cartuchos» das férias.

Muitos jogadores portistas optaram por relaxar em Ibiza. Cláudio Ramos, Samu, William Gomes e Zé Pedro foram alguns dos que lá estiveram.

No caso do Benfica, Otamendi aproveitou para conviver em Miami com Ángel Di María, antes de se despedir do compatriota, que já trabalha no Rosario. Samuel Soares, por exemplo, elegeu Santorini como destino de férias.

Alguns internacionais portugueses já estão a trabalhar, outros ainda continuam no Mundial de Clubes e há quem ainda esteja de férias. O Brasil é um dos destinos favoritos dos craques lusos.